Убийство 6-летней девочки: к подозреваемому просят применить принудительные меры

Областная прокуратура просит применить к подозреваемому принудительные меры воспитательного характера.
Как сообщает РЕДПОСТ, ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера к несовершеннолетнему, который еще не достиг возраста уголовной ответственности, подано Областной прокуратурой Харьковской области в суд.
13-летний подросток подозревается в умышленном убийстве 6-летней девочки. Убийство произошло 28 июля 2021 года в поселке Старый Салтов. Около семи часов вечера в полицию обратилась мать девочки, заявившая и пропаже дочери. По ее словам, дочь пошла гулять вместе с 13-летним соседом. Пропавшего ребенка после поисков, продолжавшихся несколько часов, нашли мертвым в заброшенном доме поселка. На голове и лице девочки были многочисленные следы ударов, что свидетельствовало о насильственной смерти.
Убийство 6-летней девочки: подозреваемому выбрали меру пресечения
13-летний подросток, которого последним видели с убитой девочкой, признан подозреваемым в убийстве и был направлен в приемник-распределитель. Сейчас прокуратура области направила ходатайство в суд о применении к 13-летнему парню принудительных мер воспитательного характера.
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Досудебное расследование проводилось сотрудниками следственного управления ГУНП в Харьковской области.
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