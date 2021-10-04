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04.10.2021  09:26   Рита Парфенова

Пожилого сердечника вернули с того света медики скорой помощи

Фельдшер скорой помощи во время госпитализации реанимировал пациента после клинической смерти.

Фельдшер скорой помощи откачал после клинической смерти 78-летнего мужчину

Утром воскресенья, 3 октября, в службу скорой помощи поступил экстренный вызов к 78-летнему мужчине, которому стало плохо с сердцем. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Бригада экстренной медпомощи №502 в составе фельдшера Александра Брацило и водителя Романа Шевченко везла пациента на госпитализацию, когда в пути у дедушки в результате внезапной коронарной недостаточности наступила клиническая смерть.

Фельдшер мгновенно приступил к реанимации, и сердце пациента забилось снова. Больного доставили в больницу.

Напомним, РЕДПОСТ писал, как в первые часы 30 сентября жизнь 56-летнего мужчины с коронавирусом спасли медики скорой помощи.
 

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, харьков
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