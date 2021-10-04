Пожилого сердечника вернули с того света медики скорой помощи

Фельдшер скорой помощи во время госпитализации реанимировал пациента после клинической смерти.
Утром воскресенья, 3 октября, в службу скорой помощи поступил экстренный вызов к 78-летнему мужчине, которому стало плохо с сердцем. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Бригада экстренной медпомощи №502 в составе фельдшера Александра Брацило и водителя Романа Шевченко везла пациента на госпитализацию, когда в пути у дедушки в результате внезапной коронарной недостаточности наступила клиническая смерть.
Фельдшер мгновенно приступил к реанимации, и сердце пациента забилось снова. Больного доставили в больницу.
Напомним, РЕДПОСТ писал, как в первые часы 30 сентября жизнь 56-летнего мужчины с коронавирусом спасли медики скорой помощи.
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