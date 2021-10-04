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04.10.2021  08:56   Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 4 октября. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
ул. Мира, 76 (п. №5, стояк), ул. Зубарева, 57 (стояк) до 17:00 4 октября.

Киевский район:
пр. Жуковского, 1 (п. №5, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 4 октября.

Московский район:

  • пр. Московский, 89 (п. №9, спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №6, стояк), пр. Тракторостроителей, 69 (п. №4) до 17:00 4 октября;
  • ул. Гарибальди, 6 (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 69 (п. №2) до 20:00 4 октября.

Немышлянский район:

  • ул. Маршала Рыбалко, 17/12 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 4 октября;
  • пр. Московский, 210/3 до 20:00 4 октября.

Новобаварский район:
ул. Селянская, 18 (п. №1, стояк) до 17:00 4 октября.

Основянский район:
ул. Самолетная, 17 (стояк) до 20:00 4 октября.

Слободской район:

  • пр. Героев Сталинграда, 6/12 (п. №1) до 17:00 4 октября;
  • б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 1-а (п. №1, стояк), пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк) до 20:00 4 октября.


Холодногорский район:
ул. Ильинская, 67 (п. №3, стояк), пер. Резниковский, 1 (п. №2, стояк) до 20:00 4 октября.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4 (спаренный стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 1 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 62-д (п. №6, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №1) до 20:00 4 октября.

Напомним, 1 октября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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