Аварийное отключение воды в Харькове 4 октября. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
ул. Мира, 76 (п. №5, стояк), ул. Зубарева, 57 (стояк) до 17:00 4 октября.
Киевский район:
пр. Жуковского, 1 (п. №5, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 4 октября.
Московский район:
Немышлянский район:
Новобаварский район:
ул. Селянская, 18 (п. №1, стояк) до 17:00 4 октября.
Основянский район:
ул. Самолетная, 17 (стояк) до 20:00 4 октября.
Слободской район:
Холодногорский район:
ул. Ильинская, 67 (п. №3, стояк), пер. Резниковский, 1 (п. №2, стояк) до 20:00 4 октября.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4 (спаренный стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 1 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 62-д (п. №6, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №1) до 20:00 4 октября.
Напомним, 1 октября в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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