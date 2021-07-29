29.07.2021 09:09

Убийство ребенка под Харьковом: полиция задержала подростка

Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли около 23:50 в заброшенном доме в пгт Старый Салтов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областного главка. По словам правоохранителей, сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника. Ти оказался 13-летний местный житель.

На данный момент готовится ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещения его в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что об исчезновении ребенка 28 июля в 19:10 сообщила мать девочки. Она рассказала, что ее 6-летняя дочь около 18-00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась.

На поиски девочки были задействованы личный состав Чугуевского РУП, соседних отделов полиции, подразделения ДСНС, НГУ, группа кинологов и общественность.

В тот же день, 28 июля, около 23:50 в заброшенном доме в пгт Старый Салтов полиция обнаружила тело Мирославы Третяк с травмами в виде ушибов головы и лица.

Следственным сведения о событии внесены в Едрей по ч. 2, п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, 6-летнюю девочку, которую разыскивали в Золочевском районе, мертвой нашел работник ГСЧС.