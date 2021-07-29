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29.07.2021  09:09   

Убийство ребенка под Харьковом: полиция задержала подростка

Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли около 23:50 в заброшенном доме в пгт Старый Салтов.

Убийцу девочки под Харьковом нашли. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областного главка. По словам правоохранителей, сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника. Ти оказался 13-летний местный житель.
 
На данный момент готовится ходатайство в суд о разрешении на допрос парня и помещения его в приемник-распределитель для детей ГУНП в Харьковской области.
 
Напомним, что об исчезновении ребенка 28 июля в 19:10 сообщила мать девочки. Она рассказала, что ее 6-летняя дочь около 18-00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась.
 
 На поиски девочки были задействованы личный состав Чугуевского РУП, соседних отделов полиции, подразделения ДСНС, НГУ, группа кинологов и общественность.
 
В тот же день, 28 июля, около 23:50 в заброшенном доме в пгт Старый Салтов полиция обнаружила тело Мирославы Третяк с травмами в виде ушибов головы и лица.
 
Следственным сведения о событии внесены в Едрей по ч. 2, п. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
 
Напомним, 6-летнюю девочку, которую разыскивали в Золочевском районе, мертвой нашел работник ГСЧС.
 

 

Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, убийство
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