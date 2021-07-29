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29.07.2021  10:09   

Пожароопасный период: на Харьковщине горят поля

Спасатели 28 июля ликвидировали 24 пожара на открытых территориях Харьковской области.

Пожары в экосистемах Харьковщины продолжаются. Новости Харькова
 
Об этом корреспондентам РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе ведомства.
 
В первом случае горела сухая трава и мусор в Купянском районе в селе Голубовка. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенные жилые дома.
 
В селах Ветровка Изюмского района и в Александровка Богодуховского района на обширной территории горел сухостой.
 
Во всех случая спасатели самоотверженно боролись с огнем и ликвидировали возгорания, не допустив распространения огня на жилые дома и лесные массивы.
 
В службе спасения призывают граждан не допускать сжигание мусора в сухую ветреную погоду, не выжигать сухую траву и стерню, а также не разрешать детям играть спичками и зажигалками.
 
Напомним, 21 июля в Купянском районе произошел пожар на поле с пшеницей. Благодаря местным жителям удалось избежать большой трагедии.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, пожар
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