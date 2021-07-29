29.07.2021 10:09

Пожароопасный период: на Харьковщине горят поля

Спасатели 28 июля ликвидировали 24 пожара на открытых территориях Харьковской области.

Об этом корреспондентам РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе ведомства.

В первом случае горела сухая трава и мусор в Купянском районе в селе Голубовка. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенные жилые дома.

В селах Ветровка Изюмского района и в Александровка Богодуховского района на обширной территории горел сухостой.

Во всех случая спасатели самоотверженно боролись с огнем и ликвидировали возгорания, не допустив распространения огня на жилые дома и лесные массивы.

В службе спасения призывают граждан не допускать сжигание мусора в сухую ветреную погоду, не выжигать сухую траву и стерню, а также не разрешать детям играть спичками и зажигалками.

Напомним, 21 июля в Купянском районе произошел пожар на поле с пшеницей . Благодаря местным жителям удалось избежать большой трагедии.