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29.07.2021  10:55   

Супермаркет «КЛАСС» стал партнером «Карты Харьковчанина»

Сеть супермаркетов «КЛАСС» присоединилась к проекту «Карты Харьковчанина» и готовится открыть флагман на Гагарина. Теперь для обладателей карт (которые заработают уже в августе) в магазинах сети будет действовать целый набор скидок и спецпредложений — начиная с пятипроцентной скидки на все товары собственного производства «КЛАССа».


Карта Харьковчанина
РЕДПОСТ напоминает, что проект «Карта Харьковчанина», инициированный руководством города, уже готовится к запуску и ежедневно объявляет информацию о новых компаниях, которые присоединяются к этой программе. 
 
В супермаркетах «КЛАСС» каждый день обслуживаются 100 тысяч харьковчан, потому городская карта здесь точно пригодится.
 
Стоит отметить, первый магазин сети «КЛАСС» открылся ровно 20 лет назад — в 2001 году. Сегодня их уже 13, а осенью состоится открытие нового филиала на проспекте Гагарина — большого и современного флагмана сети, где будут внедрены новейшие технологии обслуживания. 
 
Руководитель города Игорь Терехов лично поздравил коллектив сети с их профессиональным праздником, Днём торговли, в стенах уютного городского кафе 50parallel и поблагодарил за то, что «КЛАСС» стал частью программы «Карточки Харьковчанина». 
 
«Мне очень импонирует, что ваше развитие и ритм Харькова совпадают. Потому что город Харьков всегда стремился быть первым — и всегда будет первым городом. И вы тоже стремитесь и будете первыми», — сказал Терехов на встрече с «КЛАССом». 
 
Напомним, что уже заработал официальный сайт «Карточки Харьковчанина». Получить всю информацию о том, как ее оформить и где ею воспользоваться, можно по ссылке
 
Ранее РЕДПОСТ стало известно, кто и когда получит "Карту Харьковчанина".
 
Тэги:  харьков, карта харьковчанина
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