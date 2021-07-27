27.07.2021 14:35 Евгений Клочко

Стало известно кто и когда получит "Карту Харьковчанина"

В пресс-центре Харьковского городского совета 27 июля прошел брифинг руководителя проекта "Карта харьковчанина" Павла Столбового и директора Департамента цифровой трансформации Галины Литвинец



РЕДПОСТ

Первыми получат Карту Харьковчанина школьники и работники коммунальных предприятий. Их считают наиболее важными категориями населения, сообщает РЕДПОСТ . Уже в начале сентября первые карточки начнут отдавать в руки горожанам.

Сейчас продолжается обработка анкет, которые заполняются ежедневно.

На сайте проекта появилась возможность узнать привилегии каждого вида карт, а также есть телефоны горячей линии, куда можно обратиться с вопросами. Кроме этого на веб-странице есть разделы с новостями, где будут рассказывать про партнёров, которые ещё изъявили желание присоединится к проекту. Для них создан персональный кабинет, в котором можно корректировать и добавлять свои бизнес предложения. Интерактивная карта покажет места, где размещены торговые сети, в которых существуют скидки и привилегии.

Заполнить анкету можно двумя способами: в электронном виде и в бумажном - анкету можно распечатать прямо с сайта и подать в ЦНАПы, а также учреждения соцзащиты населения.

На данный момент заполнено уже больше 80 тысяч анкет, говорит директор Департамента цифровой трансформации Галина Литвинец.

В Харьковском городском совете развенчивают мифы по поводу персональных данных владельцев карты. Разработчики проекта подчёркивают, что все данные владельцев карт находятся под защитой и не передаются третьим лицам. На самом пластике - только ФИО и номер учебного учреждения.

Также отмечается, что получение карточки харьковчанина - это добровольный выбор каждого. В случае, если человек не желает предоставлять какие-либо данные, графа в анкете может не заполнятся.