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27.07.2021  14:35   Евгений Клочко

Стало известно кто и когда получит "Карту Харьковчанина"

В пресс-центре Харьковского городского совета 27 июля прошел брифинг руководителя проекта "Карта харьковчанина" Павла Столбового и директора Департамента цифровой трансформации Галины Литвинец


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Первыми получат Карту Харьковчанина школьники и работники коммунальных предприятий. Их считают наиболее важными категориями населения, сообщает РЕДПОСТ. Уже в начале сентября первые карточки начнут отдавать в руки горожанам.
 
Сейчас продолжается обработка анкет, которые заполняются ежедневно. 
 
На сайте проекта появилась возможность узнать привилегии каждого вида карт, а также есть телефоны горячей линии, куда можно обратиться с вопросами. Кроме этого на веб-странице есть разделы с новостями, где будут рассказывать про партнёров, которые ещё изъявили желание присоединится к проекту. Для них создан персональный кабинет, в котором можно корректировать и добавлять свои бизнес предложения. Интерактивная карта покажет места, где размещены торговые сети, в которых существуют скидки и привилегии. 
 
Заполнить анкету можно двумя способами: в электронном виде и в бумажном - анкету можно распечатать прямо с сайта и подать в ЦНАПы, а также учреждения соцзащиты населения. 
 
На данный момент заполнено уже больше 80 тысяч анкет, говорит директор Департамента цифровой трансформации Галина Литвинец. 
 
В Харьковском городском совете развенчивают мифы по поводу персональных данных владельцев карты. Разработчики проекта подчёркивают, что все данные владельцев карт находятся под защитой и не передаются третьим лицам. На самом пластике - только ФИО и номер учебного учреждения. 
 
Кто первый получит "Карту Харьковчанина". Новости Харькова
 
Также отмечается, что получение карточки харьковчанина - это добровольный выбор каждого. В случае, если человек не желает предоставлять какие-либо данные, графа в анкете может не заполнятся.
 
Напомним, в скором времени можно будет пользоваться картой в смартфоне.
 
Тэги:  харьков, карта харьковчанина
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