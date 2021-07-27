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27.07.2021  14:16   

Сатанинские символы и куски мяса: в Харькове девушку преследует психопат (видео)

Тайный поклонник с угрожающими признаниями не оставляет в покое ни девушку, ни ее родных и близких.

Окультный влюбленный преследует девушку по пятам. Новости Харькова
Коллаж Сегодня
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня». СМС с угрозами, оккультные символы, взрывпакеты – все это вынуждена терпеть 22-летняя харьковчанка.
 
Неизвестный полгода держит девушку в страхе. Способ привлечь внимание выбрал весьма специфический. Вместо смс с признанием в любви, почитатель присылает смс с обещанием, что в скором времени она увидит свою мертвую кошку. На подъезде дома, в котором проживает девушка, появились сатанинские символы, а под дверьми квартиры находят куски мяса.
 
В личной переписке неизвестный называет себя Люцифером, оскорбляет всех, кто находится в кругу общения харьковчанки, а друзьям рассылает ее интимные фото. С каждым днем запугивания становятся только сильнее.
 
Кроме того, зловещий поклонник Софии пытался открыть 83 кредита на имя ее родственников, вызывает такси по месту жительства членов семьи и заказывает адресную доставку фармацевтических препаратов от гангрены.
 
У Софии есть подозрения, что это дело рук ее бывшего парня Александра. Однако он все отрицает. Девушка обратилась в полицию для открытия делопроизводства, но правоохранители пояснили ,что для этого мало оснований. Однако после обращения Софии в суд, дело возбудили по статье 182 УК (вмешательство в частную жизнь человека). Бывшего избранника девушки допросили, но у полиции на него ничего нет.  Сейчас у следствия до сих пор нет подозреваемых.
 

Ранее РЕДПОСТ сообщал о мужчине, который разгуливал возле жилого дома с автоматом Калашникова.
Источник:   СЕГОДНЯ
 Тэги:  харьков
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