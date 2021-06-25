25.06.2021 17:54

По Харькову разъезжал человек с автоматом Калашникова (ФОТО, ВИДЕО)

О странном персонаже в Харькове сообщают соцсети и Патрульная полиция.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети и Патрульную полицию, в Харькове появился странный персонаж, разъезжающий по Первой столице с автоматом Калашникова.

Также сегодня днем ​​полицейские получили вызов об угрозе физической расправой или убийством.

Заявительница сообщила, что водитель авто Volkswagen создал аварийную обстановку, вышел из автомобиля и наставил на нее предмет, похожий на автоматическое оружие. После угроз человек сел за руль и поехал в неизвестном направлении.

Патрульные передали в радиоэфир детальное описание мужчины и начали поиск предполагаемого преступника.

В результате отработки ориентирования инспекторы обнаружили и остановили вышеуказанный автомобиль на проспекте Героев Сталинграда. За рулем находился 37-летний гражданин.

Согласно ст.34 ЗУ "О Национально полиции" патрульные провели поверхностную проверку автомобиля, в ходе которой обнаружили в салоне предмет похожий на оружие.

Также водитель имел явные признаки алкогольного опьянения но в присутствии свидетелей отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

На водителя полицейские составили административный протокол по ч.1 ст. 130 (Отказ от освидетельствования на состояние опьянения ) КоАП.

Также, для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий, на место прибыла следственно-оперативная группа.