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25.06.2021  17:54   

По Харькову разъезжал человек с автоматом Калашникова (ФОТО, ВИДЕО)

О странном персонаже в Харькове сообщают соцсети и Патрульная полиция.

По Харькову разъезжал мужчина с автоматом Калашникова. Новости Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети и Патрульную полицию, в Харькове появился странный персонаж, разъезжающий по Первой столице с автоматом Калашникова.

Также сегодня днем ​​полицейские получили вызов об угрозе физической расправой или убийством. 

Заявительница сообщила, что водитель авто Volkswagen создал аварийную обстановку, вышел из автомобиля и наставил на нее предмет, похожий на автоматическое оружие. После угроз человек сел за руль и поехал в неизвестном направлении. 
 
Патрульные передали в радиоэфир детальное описание мужчины и начали поиск предполагаемого преступника. 
 
В результате отработки ориентирования инспекторы обнаружили и остановили вышеуказанный автомобиль на проспекте Героев Сталинграда. За рулем находился 37-летний гражданин. 
 
Согласно ст.34 ЗУ "О Национально полиции" патрульные провели поверхностную проверку автомобиля, в ходе которой обнаружили в салоне предмет похожий на оружие. 
 
По Харькову разъезжал мужчина с автоматом Калашникова. Новости Харькова
 
Также водитель имел явные признаки алкогольного опьянения но в присутствии свидетелей отказался от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. 
 
На водителя полицейские составили административный протокол по ч.1 ст. 130 (Отказ от освидетельствования на состояние опьянения ) КоАП. 
 
Также, для выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий, на место прибыла следственно-оперативная группа.
Тэги:  стрельба, человек с автоматом, харьков, нападение
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