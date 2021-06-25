25.06.2021 18:49

В Харькове выпустили почтовую марку ко дню рождения Кернеса (ФОТО)

Игорь Терехов назвал это одним из шагов по увековечиванию памяти человека, который больше кого-либо другого сделал для развития Харькова.



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В канун дня рождения Геннадия Кернеса семья и команда бывшего мэра объявили о начале работы Фонда Геннадия Кернеса и представили почтовую марку, выпущенную в его честь.

«Сегодня здесь вся команда Геннадия Кернеса, которая формировалась 10 лет, – сказал в ходе своего выступления Игорь Терехов. – Сейчас уже каждый определился, кем же ему был Геннадий Адольфович. И, наверняка, все харьковчане определились в одном, что именно Геннадий Кернес научил нас любить и ценить свой город, научил беречь Харьков. Я уверен, что история еще даст свою оценку, но несомненно то, что именно его мудрость и дальновидность сохранили мир в городе Харькове».

Было объявлено, что у Фонда Геннадия Кернеса будет несколько направлений работы.Как сказал старший сын Геннадия Адольфовича Кирилл, Фонд обязательно реализует все те идеи, которыми жил, но, к сожалению, не успел полностью воплотить его отец:

«Любить Харьков – работать для людей» – этот девиз появился неспроста. Харьков был для отца местом его силы, местом, где он черпал вдохновение. История успеха Харькова была его личной историей успеха. Любовь к Харькова была тем локомотивом, который вел его вперед. Именно поэтому мы с моим братом Даниилом и руководителем города Игорем Тереховым решили учредить Благотворительный фонд имени Кернеса, который будет заниматься развитием традиций харьковского меценатства и помогать тем, кто в этом нуждается. Отец искренне верил, что ему под силу сделать Харьков самым удобным и комфортным городом. И в наших планах на будущее – реализация тех проектов, которые не успел доделать отец».

После официальной презентации Фонда, Игорь Терехов и Кирилл Кернес показали присутствующим почтовую марку, которая выпущена специально в честь памяти харьковского мэра. На ней изображен портрет Кернеса, в блоке идет девять стандартных марок с фотографиями мэра и его фирменных жестом победы.

«Почтовая марка, посвященная Геннадию Адольфовичу Кернесу – это еще один шаг к увековечиванию памяти выдающего руководителя, – сказал Игорь Терехов. – Мы уже вынесли на сессию городского совета вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Харькова». Я уверен, что он будет принят. И ко Дню города на здании городского совета будет открыта мемориальная доска».

В свою очередь завершении Кирилл Кернес сообщил, что семья сейчас подбирает помещение и ведет подготовительную работу, чтобы открыть Музей имени Геннадия Кернеса.