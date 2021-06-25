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25.06.2021  19:38   

Куда сходить на выходных 26-28 июня в Харькове

Насыщенные праздничные выходные ждут харьковчан 26, 27 и 28 июня. Концерт ко Дню молодежи, премьеры кинофильмов и театральные постановки.

Куда в Харькове сходить на выходные 26-28 июня. Новости Харькова
 
Концерт и флешмоб "Харьков - это круто!", посвященные Дню молодежи, пройдут в воскресенье, 27 июня, на площади Свободы. Об этом сообщает РЕДПОСТ
 
Для харьковчан и гостей города на площади выступят группы «MOZGI», «Take five», «Льюис Кэрролл Бэнд», «Dream West» и другие. Хедлайнером праздника станет европейский хитмейкер VANOTEK.
 
Любители кино смогут посетить киновечера небом на Арт-заводе "Механика". 26 июня для гостей будут показывать "Молчание ягнят" и "Ганнибал" с обладателем премии "Оскар" Энтони Хопкинсом, а 27 июня - экранизацию романа Стивена Кинга "Побег из Шоушенка". А в кинотеатрах выходные можно посмотреть премьеру фильма "Телохранитель жены киллера" с Райаном Рейнолдсом, Сальмой Хайек и Сэмюэлом Л Джексоном.
 
Любители оперы могут посетить Харьковский театр оперы и балета и посмотреть премьеру - "Орфей в аду". Сюжет основан на древнегреческом мифе об Орфее и Эвридике. 
 
А пережить летнюю жару можно в парках города возле фонтанов в саду Шевченко и ручьев в Саржином яру. В парке Горького можно не только прогуляться, но и почитать книги у озера, где появилась площадка для обмена изданиями. А для романтического свидания выбрать Харьковский дельфинарий с ночным шоу "LOVE".
 
Тэги:  харьков
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