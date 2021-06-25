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25.06.2021  18:55   

Взрыв и пожар в центре Харькова: Возле Никольского горит автомобиль (ВИДЕО)

О ЧП в Харькове сообщают очевидцы.


РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в центре Харькова - пожар.

Возле Никольского горит автомобиль.

Очевидцы сообщают, что был громкий взрыв. 

Подробностей пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что на дороге Харькова загорелся автомобиль.

 

Тэги:  взрыв, пожар, харьков, горит авто, никольский
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