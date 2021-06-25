Взрыв и пожар в центре Харькова: Возле Никольского горит автомобиль (ВИДЕО)

О ЧП в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в центре Харькова - пожар.
Возле Никольского горит автомобиль.
Очевидцы сообщают, что был громкий взрыв.
Подробностей пока нет.
Напомним, ранее мы писали о том, что на дороге Харькова загорелся автомобиль.
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Выполнять обычную текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
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