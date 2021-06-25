25.06.2021 17:39

Футбол. Харьковский Металлист усилился четырьмя новыми игроками (ФОТО)

Харьковчане представили очередное пополнение футбольной команды.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Харьков спортивный, в команду прибыли голкипер Александр Рыбка, колумбийский форвард Брайан Риаскос, защитник Андрей Цуриков и полузащитник Евгений Банада.

Представил новых игроков Александр Ярославский.

"Брайан Риаскос — великолепный нападающий, он принесет удовольствие болельщикам. Харьковчане изголодались, как мы говорим, по серьезными "шпилерам" после "Металлиста", который был в 2005–2013 годах. Думаю, этот состав будет сильнее", — отметил Александр Ярославский.

Экс-голкипер "Динамо" и "Шахтера" Александр Рыбка, который в мае этого года вернулся в украинский чемпионат в составе "Металла", на презентации рассказал, что не смог отказаться от предложения играть в возрожденном "Металлисте": "Мне позвонил Александр Николаевич (Кучер) и предложил играть в "Металлисте". Я посоветовался с семьей и принял данное предложение", - отметил вратарь.

Украинский защитник Андрей Цуриков пообещал болельщикам стабильную и яркую игру: "Вопрос моего перехода в "Металлист" решился быстро, за несколько часов. Я благодарен всем, кто причастен к этому. Обещаю играть стабильно и выигрывать", — сказал он.

Еще один харьковский новичок - экс-полузащитник "Александрии" Евгений Банада. "Мы обсудили все вопросы с Александром Николаевичем, когда он позвонил. Он хотел видеть меня в команде, здесь меня ждали — это главное. Какие цели сегодня? Хочется как можно быстрее выйти в Премьер-лигу", — отметил Банада.