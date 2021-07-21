21.07.2021 14:19

У «Карточки харьковчанина» появится приложение для смартфона

Всеми сервисами «Карты харьковчанина» можно будет пользоваться даже без наличия физической карты.



РЕДПОСТ

Ее роль будет выполнять мобильное приложение на смартфоне. Об этом РЕДПОСТ стало известно в Офисе реформ Харькова.

«Карточка харьковчанина» будет в электронном виде! Поскольку Харьков стремительно развивается и внедряет новые технологии, было принято решение, помимо пластиковой карты, сделать электронное приложение. Теперь использовать карточку можно будет не только материально, но и виртуально через свой гаджет», - рассказал директор КП «Офис реформ» Павел Столбовой.

Анкету на «Карту харьковчанина» можно заполнить не только в бумажном виде, но и онлайн . Сделать это правильно поможет Служба поддержки Портала электронных сервисов. Вся процедура занимает несколько минут.

На сегодняшний день анкету на получение “Карты харьковчанина” заполнили уже более 2000 жителей города. Всего же общее количество пользователей этого сервиса может достигнуть одного миллиона человек.

По словам Игоря Терехова, «Карта харьковчанина» будет удобна для каждого жителя города благодаря скидкам, льготам, преференциям и специальным предложениям.

«Эта карта даст возможность бесплатного входа в зоопарк, по ней можно будет купить товары по социальной цене в супермаркетах, коммунальных аптеках и заправках», - отметил Игорь Терехов.