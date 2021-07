24.07.2021 22:21

Курсы английского в Харькове: разница между английскими словами borrow и lend

Для студентов курсов английского в Харькове: в каких ситуациях следует использовать слово borrow, а когда уместно говорить lend. Примеры, чтобы лучше запомнить разницу между словами.

Существует два слова, которые чаще всего путают харьковские студенты языковых курсов – это borrow и lend. Такая ситуация не удивляет, поскольку иногда даже носители языка используют эти слова в неправильных ситуациях. Оба слова описывают действие, когда один человек передает что-то другому во временное пользование. По сути, они описывают аналогичную ситуацию, но с разных точек зрения. Если вы еще не выбрали для себя курсы английского в Харькове, и у вас нет возможности спросить об этом отличии у преподавателя, предлагаем узнать истину при помощи нашей статьи.

Определение слова lend из курсов английского в Харькове

Даже если вы являетесь жителем Харькова, который редко бывает за границей, обязательно изучите значение этого глагола в английском языке:

Подразумевает передачу кому-то вещи на временное пользование.

Подлежащим в таком предложении выступает персона, которая передает вещь.

Человек, который одалживает вещь, ожидает, что она вернется к нему обратно.

Пример, который используется на харьковских языковых курсах:

Jane is lending Mark some money. – Джейн одалживает Марку немного денег.

Существует вторая форма этого предложения, которая также является правильной и часто используется в разговорном языке:

Jane is lending some money to Mark. – Джейн одалживает немного денег Марку.

Значение и примеры использования английского слова borrow

Когда используется этот глагол, подразумевается, что главное действующее лицо одалживает вещи или деньги на временное пользование и в будущем собирается вернуть их владельцу. Для лучшего понимания изучите пример из курсов английского в Харькове:

Mark is borrowing some money from Jane. – Марк занимает немного денег у Джейн.

Теперь рассмотрим предложение, когда человек просит одолжить у одногруппника по языковым курсам ручку. Многие студенты ошибочно говорят: «Can you borrow me a pen?» Ошибка здесь в том, что подлежащим в предложении выступает человек, который одалживает. Следовательно, правильно говорить «Can you lend me a pen?». Альтернативный вариант из разговорного языка: «Can I borrow a pen?»

Попробуем составить простое языковое правило, для запоминания разницы между двумя описанными глаголами:

Если субъект предложения дает – говорим lend .

. Если субъект предложения берет – говорим borrow.