21.07.2021 14:41 Рита Парфенова

В Харькове объявили первый – желтый – уровень опасности

Чрезвычайники предупреждают об ухудшении погоды в городе и области.



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22 июля в южных, восточных и центральных областях Украины ожидаются грозы, ночью местами значительные дожди, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.



Синоптики присвоили погоде на четверг первый потенциальный уровено опасности – желтый.



По информации Харьковского гидрометцентра, под влиянием антициклона Dana, который сформировался над Британскими островами, ночью в городе и области ожидается небольшой дождь, в юго-восточной половине области – умеренный, местами гроза. Днем по области небольшой кратковременный дождь, в городе существенных осадков не ожидается.



Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 17 градусов тепла, днем ожидается ​​24-26°С.



Также синоптики вспомнили температурные рекорды 22 июля за все врем метеорологических наблюдений. Так, самое холодное 22 июля было в 1968 году – минимальная температура составила +8,9°С. А рекорды жары побило 22 июня 2001 года – тогда столбик термометра поднялся до +35,5°С.



Ранее РЕДПОСТ писал о том, что коммунальные службы города готовятся к ливню, который ожидается 21 июля в Харькове.