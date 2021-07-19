Отдыхающим харьковчанам ГСЧС объявила штормовое предупреждение

Карпаты и Киев ждут дожди и шквалы.
О неблагоприятных погодных условиях в столице и на украиснких курортах предупреждает УкрГидрометцентр, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС Украины
Так, по информации синотиков, 19 июня в Карпатах ожиждаются значительные дожди. В западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Кроме того, на западе страны днем температура воздуха опустилась до + 24 + 29, но во всех других областях все еще жарко - до +35.
Столицу Украины – Киев – снова может накруть ураган – в понедельник в регионе синоптии прогнозируют грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
Повторятся ли вчерашние локальные ливни со шквалами ветра в Харькове, сотрудники гидрометцентра прямо не говорят. По их информации, днем 19 июля нас ждет кратковременный дождь. Сегодня и завтра будут самые жаркие дни, в частности в понедельник днем до +34°С в тени (температура комфорта – +37°С)
Сегодня можно ожидать любых неожиданностей в поступках и в чувствах. День идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать ответных сюрпризов.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.
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