19.07.2021 10:27 Рита Парфенова

Лобовое ДТП под Харьковом: водителя вырезали из авто 40 минут (видео, фото)

20-летнего водителя госпитализировали в тяжелом состоянии



// Telegram

Утром 19 июля на окружной перед постом в пгт Высокий на ул. Киевской произошло мощное ДТП, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ЗАЗ 2103 "Славута" и "Volkswagen Multivan". Таврия вылетела на встречную полосу, из-за чего и произошло столкновение. У легковушки практически снесена левая сторона. У микроавтобуса сильно повреждена передняя часть.

По словам очевидцев, водитель Таврии, 20-летний парень, уснул за рулем и выехал на встречку. Чтобы извлечь его из авто, вызывали сотрудников ГСЧС. Спасатели 40 минут при помощи специнструмента вырезали водителя из автомобиля. После пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.

Сейчас на месте ДТП образовалась автомобильная пробка, которая тянется через посёлок Научный.

Официальная информация уточняется.