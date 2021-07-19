Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Лобовое ДТП под Харьковом: водителя вырезали из авто 40 минут (видео, фото)
19.07.2021  10:27   Рита Парфенова

Лобовое ДТП под Харьковом: водителя вырезали из авто 40 минут (видео, фото)

20-летнего водителя госпитализировали в тяжелом состоянии


// Telegram

Утром 19 июля на окружной перед постом в пгт Высокий на ул. Киевской произошло мощное ДТП, пишет РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ЗАЗ 2103 "Славута" и "Volkswagen Multivan". Таврия вылетела на встречную полосу, из-за чего и произошло столкновение. У легковушки практически снесена левая сторона. У микроавтобуса сильно повреждена передняя часть.

По словам очевидцев, водитель Таврии, 20-летний парень, уснул за рулем и выехал на встречку. Чтобы извлечь его из авто, вызывали сотрудников ГСЧС. Спасатели 40 минут при помощи специнструмента вырезали водителя из автомобиля. После пострадавшего передали сотрудникам скорой помощи.

Сейчас на месте ДТП образовалась автомобильная пробка, которая тянется через посёлок Научный.

Официальная информация уточняется.

ДТП Харьков: лобовое столкновение Славуты и Volkswagen

ДТП Харьков: лобовое столкновение Славуты и Volkswagen

Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.07 Криминал и происшествия ДТП под Харьковом: жуткое месиво из машин, есть погибший (фото) 18.07 Криминал и происшествия ДТП: автоледи врезалась в столб, машина всмятку (фото) 18.07 Криминал и происшествия ДТП: в Харькове Нива догнала Volkswagen (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 