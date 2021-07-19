Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 19 июля

За последние сутки от COVID-19 умер один человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом.
Все заболевшие – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 июля составляет 148 951 человек.
Из них:
Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».
Сегодня можно ожидать любых неожиданностей в поступках и в чувствах. День идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать ответных сюрпризов.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.
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