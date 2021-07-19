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19.07.2021  10:48   Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 19 июля

За последние сутки от COVID-19 умер один человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом.

Все заболевшие – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 июля составляет 148 951 человек.

Из них:

  • 3 579 летальных случая (за последние сутки умер 1 человек);
  • 144 796 человек выздоровели (за сутки – 24 человека);
  • 676 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 25 человек).

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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