19.07.2021 10:48 Рита Парфенова

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 19 июля

За последние сутки от COVID-19 умер один человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом.



Все заболевшие – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 июля составляет 148 951 человек.



Из них:

3 579 летальных случая (за последние сутки умер 1 человек);

144 796 человек выздоровели (за сутки – 24 человека);

676 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 25 человек).

Напомним, в Харькове открылась предварительная онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 через медицинскую информационную систему «Helsi».