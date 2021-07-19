19.07.2021 09:29

Харьковский национальный театр оперы и балета им. Н.В. Лысенко. Гордость Харькова

Харьковский театр - один из старейших театров на территории Украины.

Он является первым украинским стационарным оперным театром. В его репертуаре оперные спектакли на украинском, русском, французском и итальянском языках.

Театр работает в здании бруталистской архитектуры, расположенном по улице Сумской, 25. Архитектура здания построена на контрасте большой нависающей «плиты» и сложной пластики входных вестибюлей. Театр имеет два зрительных зала: большой на 1500 и малый на 400 мест.

Вход в кассовый зал украшает декоративная композиция «Музыка Н. В. Лысенко».