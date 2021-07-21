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21.07.2021  15:42   Рита Парфенова

Нарушитель на Волге предлагал патрульным взятку

Административное нарушение на дороге переросло в уголовное дело.

Патрульным предложили взятку

В ночь на 21 июля на Московском проспекте за нарушение правил дорожного движения правоохранители остановили автомобиль марки ГАЗ 2411, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Во время проверки документов выяснилось, что у водителя нет соответствующей категории для управления этим автомобилем.

Данное нарушение грозило составлением административных материалов с уплатой штрафа, но 55-летний водитель попытался «решить вопрос» на месте.

Мужчина стал предлагать патрульным 400 гривен, чтобы избежать ответственности. Инспекторы несколько раз предупредили мужчину об уголовной ответственности за подобные предложения, но водителя это не остановило.

В итоге патрульные составили на водителя соответствующие административные материалы и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для установления дальнейших обстоятельств дела.

Всего же за минувшие сутки харьковские патрульные зафиксировали семь фактов предложения неправомерной выгоды.

Ранее РЕДПОСТ писал, как нетрезвый водитель предлагал патрульным 200 долларов взятки.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  взятка, харьков
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