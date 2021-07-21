В Харькове управляют транспортом гораздо лучше Киева, – мнение

Система управления транспортом в Харькове в лучшую сторону отличается от столицы — поскольку к принятию важных решений властями привлекаются и транспортники, и сами жители.
Прошедшие в Харькове общественные слушания о расширении и реконструкции дорожной сети показали европейский подход властей города. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой пост в Facebook главы Института публичной политики и консалтинга Сергея Быкова.
«В отличие от Киева, Харьков демонстрирует настоящий европейский подход к общественному транспорту для того, чтобы горожанам было удобно. Может, если Кличко будет применять те же подходы к управлению городом, которые применяет Терехов, я буду из центра на Харьковскую добираться чуть быстрее, чем лететь на самолете из Харькова в Киев?
Это очень правильная история — обсуждать будущие транспортные решения с профессионалами отрасли и горожанами, которые будут пользоваться общественным транспортом. А волюнтаристские решения, вроде «снесем к чертям трамвайные пути» — это путь в никуда, что на практике доказал Киев», — считает Быков.
Напомним, 20 июля в горисполкоме Харькова прошли общественные слушания, посвященные расширению улицы Веснина и многоярусной развязке у метро «Киевская».
«Мы должны работать над транспортными развязками. Это первый этап. Всего, по нашим расчетам, нужно построить порядка десяти новых развязок, чтобы в Харькове не было транспортного коллапса. Мы изучаем мировой опыт, чтобы регулировать транспортные потоки и чтобы трафик был безостановочным», — сообщил глава города Игорь Терехов.
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