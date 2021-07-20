20.07.2021 16:05

В мэрии Харькова обсудили проект строительства развязки в районе метро Киевская. Видео проекта

Поводом для встречи общественных активистов и городской власти стал проект, который связан со строительством транспортной развязки в районе метро Киевская.



РЕДПОСТ

Развязка сможет серьезно разгрузить трафик движения в сторону центра, однако для более эффективного решения проблемы пробок, чтобы не создавать эффект “бутылочного горлышка” планируется также расширить на несколько полос спуск по улице Веснина. Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ . Это решение тянет за собой также изменение движение трамвайного маршрута №26.

Как отметил Игорь Терехов, ему встреча очень понравилась и он хотел бы сделать такие дискуссии регулярными. Открытые обсуждения помогут Харькову избежать непродуманных шагов и ошибок, которые в свое время совершил Киев, что привело столицу к транспортному коллапсу.

“Я очень рад, что вы думаете о городе, о развязках и самое главное – вы сторонники развития Харькова, – сказал Игорь Терехов активистам. – Четко все сказали о том, что нам нужно сегодня. Я за то, чтобы в Харькове применяли самые современные транспортные технологии. Не тривиально подошли – вот, есть трамвай и больше нам ничего не надо. Нет. Давайте применять альтернативные виды транспорта. Я за метробус (скоростной трамвай с выделенной линией – прим. ред.). В самом лучшем мегаполисе Украины должен быть самый современный экологически чистый транспорт”.

Также руководитель города отметил необходимость срочного строительства трех транспортных развязок, а в перспективе несколько лет – еще семи:

“Смотрите, мы открываем зоопарк. Приедут туристы, приедут горожане. Нам нужна двухуровневая развязка в районе Клочковская – спуск Пассионарии? Конечно. Ландау – Гагарина –нужна развязка?Да. Нужно выносить автовокзал с Гагарина? 100%. Давайте вместе посмотрим, какие еще развязки нужны. Мы хотим разгрузить город, давайте принимать эти решения вместе. Специалисты дают нам данные – траффик, пассажиропоток – а мы должны принять правильную концепцию”.

Относительно трамвайного маршрута №26, с которого и началась дискуссия, приглашенный на встречу директор “Горэлектротранссервиса” Владислав Васенко сообщил, для пассажиров ситуация не изменится. Трамвай будет ходить с такими же временными промежутками, только по Веснина запустят реверсное движение. А для того, чтобы обеспечить подвижным составом наиболее нагруженный участок пути от разворотного кольца Журавлевский гидропарк и до Юго-Восточный появится добавлен еще 25-й маршрут, который будет ходить в интервалах между 26-м.

Напомним, многоярусную дорогу планируется построить в районе супермаркета «Рост» (ст. м. «Киевская»), на пересечении улиц Матюшенко и Шевченко.