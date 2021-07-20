В мэрии Харькова обсудили проект строительства развязки в районе метро Киевская. Видео проекта
Поводом для встречи общественных активистов и городской власти стал проект, который связан со строительством транспортной развязки в районе метро Киевская.
РЕДПОСТ
Развязка сможет серьезно разгрузить трафик движения в сторону центра, однако для более эффективного решения проблемы пробок, чтобы не создавать эффект “бутылочного горлышка” планируется также расширить на несколько полос спуск по улице Веснина. Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Это решение тянет за собой также изменение движение трамвайного маршрута №26.
Как отметил Игорь Терехов, ему встреча очень понравилась и он хотел бы сделать такие дискуссии регулярными. Открытые обсуждения помогут Харькову избежать непродуманных шагов и ошибок, которые в свое время совершил Киев, что привело столицу к транспортному коллапсу.
“Я очень рад, что вы думаете о городе, о развязках и самое главное – вы сторонники развития Харькова, – сказал Игорь Терехов активистам. – Четко все сказали о том, что нам нужно сегодня. Я за то, чтобы в Харькове применяли самые современные транспортные технологии. Не тривиально подошли – вот, есть трамвай и больше нам ничего не надо. Нет. Давайте применять альтернативные виды транспорта. Я за метробус (скоростной трамвай с выделенной линией – прим. ред.). В самом лучшем мегаполисе Украины должен быть самый современный экологически чистый транспорт”.
Также руководитель города отметил необходимость срочного строительства трех транспортных развязок, а в перспективе несколько лет – еще семи:
“Смотрите, мы открываем зоопарк. Приедут туристы, приедут горожане. Нам нужна двухуровневая развязка в районе Клочковская – спуск Пассионарии? Конечно. Ландау – Гагарина –нужна развязка?Да. Нужно выносить автовокзал с Гагарина? 100%. Давайте вместе посмотрим, какие еще развязки нужны. Мы хотим разгрузить город, давайте принимать эти решения вместе. Специалисты дают нам данные – траффик, пассажиропоток – а мы должны принять правильную концепцию”.
Относительно трамвайного маршрута №26, с которого и началась дискуссия, приглашенный на встречу директор “Горэлектротранссервиса” Владислав Васенко сообщил, для пассажиров ситуация не изменится. Трамвай будет ходить с такими же временными промежутками, только по Веснина запустят реверсное движение. А для того, чтобы обеспечить подвижным составом наиболее нагруженный участок пути от разворотного кольца Журавлевский гидропарк и до Юго-Восточный появится добавлен еще 25-й маршрут, который будет ходить в интервалах между 26-м.
Напомним, многоярусную дорогу планируется построить в районе супермаркета «Рост» (ст. м. «Киевская»), на пересечении улиц Матюшенко и Шевченко.