20.07.2021 16:37

Кулоны – такие разные украшения

Красивые и утонченные драгоценные кулоны относятся к категории подвесок, которые носят на шее, подвесив на цепочку.

Благодаря кропотливой работе мастеров ювелирного искусства можно подобрать идеальное украшение, которое подойдет под вечерний наряд или строгий деловой костюм. Для вечернего выхода идеально подходят массивные предметы или элементы драгоценного гардероба с камнями. Днем лучше отдать предпочтение лаконичным формам без инструкции.

Стилисты Укрзолото рекомендуют выбирать ювелирные изделия сердцем, лишь немного прислушиваясь к профессиональным советам. Ведь так важно чувствовать себя уверенно и неотразимо.

Разнообразие моделей – возможность для каждой дамы создать неповторимый образ

Кулоны – самая многочисленная группа, среди моделей которой очень просто запутаться с выбором. К категории относятся:

Декоративные украшения, которые используются для создания неповторимого образа. Кулоны создаются в разных формах – круглые, овальные, каплевидные элементы, в виде сердца и ключика, буквы и представителя флоры. Драгоценности могут иметь строгие геометрические формы или ажурные линии, инструктированные россыпью камней или с одним большим минералом.

Религиозные подвесы – символы, указывающие на принадлежность до определенной религиозной группе. Крестики, иконки, Звезда Давида, исламский полумесяц – лишь немногие модели, которые выглядят красиво и в то же время наделены глубоким смыслом. Дизайн религиозных украшений может существенно отличаться - от аскетичных простых линий до роскошных инкрустаций драгоценными камнями.

Украшения – знаки, которые выбирают по личным предпочтениям. Самыми популярными считаются буквы и знаки зодиака. Изготавливаются такие кулоны из благородных сплавов, которые усиливают магнетизм символов.

Выбирая кулон, стилисты рекомендуют подумать о значении каждого предмета в ювелирной шкатулке и определить с какой целью приобретается украшение. Драгоценности часто приобретаются в качестве подарка. Решая поставленную задачу стоит выбирать драгоценность в том стиле, в котором создает образ дама.

Эксперты Укрзолото советуют обратить внимание сразу же и на цепочку, ведь она играет весьма важную роль. Не стоит приобретать слишком толстый или слишком тонкий ободок – толщина цепочки должна соответствовать весу кулона и быть изготовленной из того же металла, что и основное украшение.