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20.07.2021  16:39   

Харьковские синхронистки отправляются на Олимпиаду в Токио

В Харькове торжественно провожали её участников, сборную Украины по синхронному плаванию, в состав которой входит только харьковские спортсменки.


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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ с торжественного приема спортсменок, состоявшегося в малом зале городского совета. Приём прошёл в мэрии. Приветственное слово держал исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов. Ведь поддержка для участников Олимпиады - это уже залог успеха:
 
"Очень волнительный момент, но мы уверены, что вы привезете золото. Мы с вами. Нам лестно, что всю сборную представляют харьковчане, мы горды этим. Пусть фортуна улыбнется вам и вознаградит за ваш титанический труд. Достойно представьте Украину и конечно Харьков на этих одних з самых престижных соревнований", - отметил Игорь Терехов.
 
Украинские синхронистки, которые свою олимпийскую программу готовили в Харькове, действительно имеют все шансы подняться на пьедестал Олимпиады-2020. И они нацелены на 100% результат. 
 
" Не во всех регионах есть такая поддержка и такие условия как в Харькове и нам в этом плане повезло. Мы любим и гордимся нашим городом, его аллеями, парками, его жителями и руководителями, которые всегда рядом. Мы не подведём, правда девочки. Спасибо всем!" - сказала тренер сборной команды Украины по плаванию синхронному Саидова Светлана. 
 
А Харьков будет болеть за своих спортсменов здесь дома и эта поддержка, уверен Игорь Терехов будет самой мощной и этот импульс с родины придаст им силы и приведёт к олимпийским медалям.
 
Напомним, на Олимпиаду в Токио поедут 16 спортсменов, имеющих шанс получить награды в двенадцати дисциплинах.
Тэги:  харьков, игорь терехов, синхронное плавание
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