Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Воровали все, что плохо лежит: в Харькове задержали "специалистов" по офисным взломам
20.07.2021  17:00   Евгений Клочко

Воровали все, что плохо лежит: в Харькове задержали "специалистов" по офисным взломам

19 июля после очередной кражи 3 члена организованной преступной группы были задержаны правоохранителями.

Офисных серийных воров задержали в Харькове
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно в отделе коммуникации областной полиции. По словам сотрудников полиции, злоумышленники  тщательно готовились к преступлениям. Они выбирали офисные помещения, где с большой вероятностью могли находиться ценные вещи. Для этого изучали сферу деятельности предприятий и какое-то время следили за помещением. Убедившись в беспрепятственном доступе, путем взлома замков проникали внутрь.
 
В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские получили доказательства причастности группы лиц к совершению пяти фактов краж в разных районах Харькова.
 
Офисных серийных воров задержали в Харькове
 
Двух участников преступной группировки были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении всем фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.
 
Правоохранители провели обыски по местам проживания злоумышленников. В результате, изъяли денежные средства, ювелирные изделия и другое имущество на общую сумму более 2 млн грн, а также похищенную из офисов документацию.
 
Сейчас устанавливается полный круг причастных к противоправной деятельности лиц.
 
Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до шести лет.
 
Ранее РЕДПОСТ писал о том, что на Салтовке поймали двух автомобильных воров.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  харьков, полиция
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