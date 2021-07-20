20.07.2021 17:00 Евгений Клочко

Воровали все, что плохо лежит: в Харькове задержали "специалистов" по офисным взломам

19 июля после очередной кражи 3 члена организованной преступной группы были задержаны правоохранителями.

Об этом РЕДПОСТ стало известно в отделе коммуникации областной полиции. По словам сотрудников полиции, злоумышленники тщательно готовились к преступлениям. Они выбирали офисные помещения, где с большой вероятностью могли находиться ценные вещи. Для этого изучали сферу деятельности предприятий и какое-то время следили за помещением. Убедившись в беспрепятственном доступе, путем взлома замков проникали внутрь.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские получили доказательства причастности группы лиц к совершению пяти фактов краж в разных районах Харькова.

Двух участников преступной группировки были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении всем фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Правоохранители провели обыски по местам проживания злоумышленников. В результате, изъяли денежные средства, ювелирные изделия и другое имущество на общую сумму более 2 млн грн, а также похищенную из офисов документацию.

Сейчас устанавливается полный круг причастных к противоправной деятельности лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до шести лет.

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