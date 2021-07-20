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20.07.2021  17:31   

Незаконный улов браконьера в харьковском водоеме рыбнадзор оценил в 7 000 гривен

На Журавлевском водохранилище выявлено грубое нарушение правил рыболовства.

На Журавлевке задержали браконьера с незаконным уловом на 7000 гривен
 
Об этом собщает РЕДПОСТ стало со ссылкой на пресс-службу Управления Госрыбагентства в Харьковской области. Госинспекторы 20 июля в 6:00 утра на водоеме был обнаружен мужчину, который с лодки ловил рыбы запрещенными лесковыми сетками. В итоге у правонарушителя был изъят незаконный улов: 
  • карась серебристый - 66 экз., 
  • судак - 11 экз., 
  • окунь - 7 экз. 
Также в самих сетях выявлен рака речного в количестве 6 штук. Общий вес незаконного улова составил 15 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, оценен специалистами в 7004 грн.
 
На браконьера составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова, лодка и водные биоресурсы изъяты.
 
В Управлении Госрыбагентства в Харьковской области обратились ко всем рыбакам с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства.
 
Также, если вы стали свидетелем нарушения правил рыболовства, сбыта водных биоресурсов или замора рыбы просят немедленно сообщать по телефонам круглосуточной телефонной «Горячей линии» Харьковского рыбоохранного патруля: (099) 549 23 59.
 
Напомним, в октябре 2020 года харьковские браконьеры нанесли более 46 тыс. грн убытков, выловив несколько центнеров рыб запрещенными орудиями лова.
 
Источник:   Управление Госрыбагентства в Харьковской области
 Тэги:  харьков, браконьер
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