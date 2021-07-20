20.07.2021 17:31

Незаконный улов браконьера в харьковском водоеме рыбнадзор оценил в 7 000 гривен

На Журавлевском водохранилище выявлено грубое нарушение правил рыболовства.

Об этом собщает РЕДПОСТ стало со ссылкой на пресс-службу Управления Госрыбагентства в Харьковской области. Госинспекторы 20 июля в 6:00 утра на водоеме был обнаружен мужчину, который с лодки ловил рыбы запрещенными лесковыми сетками. В итоге у правонарушителя был изъят незаконный улов:

карась серебристый - 66 экз.,

судак - 11 экз.,

окунь - 7 экз.

Также в самих сетях выявлен рака речного в количестве 6 штук. Общий вес незаконного улова составил 15 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, оценен специалистами в 7004 грн.

На браконьера составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова, лодка и водные биоресурсы изъяты.

В Управлении Госрыбагентства в Харьковской области обратились ко всем рыбакам с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства.

Также, если вы стали свидетелем нарушения правил рыболовства, сбыта водных биоресурсов или замора рыбы просят немедленно сообщать по телефонам круглосуточной телефонной «Горячей линии» Харьковского рыбоохранного патруля: (099) 549 23 59.

Напомним, в октябре 2020 года харьковские браконьеры нанесли более 46 тыс. грн убытков, выловив несколько центнеров рыб запрещенными орудиями лова.