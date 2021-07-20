20.07.2021 17:49 Евгений Клочко

Как выглядит парк им. Квитки-Основьяненко в жаркий день (видео)

Парк им. Квитки-Основьяненко расположен в Новобаварский районе Харькова на четной стороне улицы Москалевской.

Парк был основан Федором Квиткой, отцом писателя Григория Квитки-Основьяненко в середине 1770 годов. В XIX веке парк имел очень большое значение для Харьковчан, он постоянно благоустраивался, радовал посетителей очень богатым розарием, для любителей верховой езды были аллеи для конных прогулок. В 1889 году парк насчитывал более 80 сортов деревьев, но в 1920-40-х парк сильно пострадал от вырубок деревьев, что само по себе ужасно.

В период СССР парк немного преобразили, установили лавочки на аллеях и поставили детские площадки и автоматы с напитками. Но после развала СССР в лихих 90-х все пришло в упадок, заросло порослью и сорняком, лавки поломали, автоматы сдали на металлолом, а местная шпана чувствовала себя тут хозяевами.

В 2010 году парк начали реконструировать, а уже летом 2017 года началась полная реконструкция не только парка, но и стадиона, «Маяк», который находится по соседству с парком. После реконструкции в парке появились многочисленные локации для отдыха взрослых и детей. Парк оборудован мини сценой, для проведения мероприятий и концертов. Есть экстремальная зона для роллеров и велосипедистов. Есть стационарная сцена для проведения праздников

Хотя парк расположен на берегу реки Лопань, оборудованных подходов к воде в парке нет. Однако здесь всегда можно отдохнуть в тени деревьев или полюбоваться цветами. Их тут в этом году высадили 12 000.

Есть и фонтан, и свой мини-каскад. А благодаря работе озеленителей Новобаварского района парк заиграл яркими красками. Ренее РЕДПОСТ писал про Харьковский национальный театр оперы и балета им. Н.В. Лысенко - один из старейших театров на территории Украины.