Главная Новости Харькова Общество Убрали за молодоженами: в Лесопарке прошла масштабная эко-акция
20.07.2021  18:32   

Убрали за молодоженами: в Лесопарке прошла масштабная эко-акция

В Лесопарке состоялась эко-акция «Чистый лесопарк - стань героем леса», организованная известный плоггером, эко-активистом и ультрамарафонцем Сергеем Прескорником.

В Лесопарке прошла масштабная эко-акция по уборке мусора в забеге
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальную страницу Сергея. Мероприятие было организовано в виде соревновательного забега, в ходе которого участники в пробежке собирали различный мусор в лесопарковой зоне.
 
Сергей отмечает, что на Мемориал Славы традиционно приезжают молодожены возложить цветы и почтить память. Однако после прогулки и выпитого шампанского весь мусор (бутылки, одноразовая посуда и др.) попросту летят в кусты.
 
В результате эко-забега 17 июля 110 участников всего за 1 час собрали порядка 1 тонны мусора (стекло, пластик). Около 60 процентов участников составляли дети и подростки, что особенно радует. Подрастающее поколение в очередной раз показало, что за ними будущее!
 
В итоге все участники субботнего мероприятия получили призы. Участники, собравшие наибольшее количество мусора получили ценные призы от партнеров мероприятия. Также был разыгран среди всех участников главный приз - велосипед
 
Напомним, что РЕДПОСТ ранее анонсировал данную акцию.
 

Фотогалерея

Тэги:  харьков, эко-акция
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.07 Культура и Туризм Площадь Архитекторов в Харькове (фото)   29.07 Культура и Туризм Зеркальная струя в Харькове (фото)   28.07 Культура и Туризм Исторический музей в Харькове (фото)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 