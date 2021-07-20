20.07.2021 18:32

Убрали за молодоженами: в Лесопарке прошла масштабная эко-акция

В Лесопарке состоялась эко-акция «Чистый лесопарк - стань героем леса», организованная известный плоггером, эко-активистом и ультрамарафонцем Сергеем Прескорником.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на официальную страницу Сергея. Мероприятие было организовано в виде соревновательного забега, в ходе которого участники в пробежке собирали различный мусор в лесопарковой зоне.

Сергей отмечает, что на Мемориал Славы традиционно приезжают молодожены возложить цветы и почтить память. Однако после прогулки и выпитого шампанского весь мусор (бутылки, одноразовая посуда и др.) попросту летят в кусты.

В результате эко-забега 17 июля 110 участников всего за 1 час собрали порядка 1 тонны мусора (стекло, пластик). Около 60 процентов участников составляли дети и подростки, что особенно радует. Подрастающее поколение в очередной раз показало, что за ними будущее!

В итоге все участники субботнего мероприятия получили призы. Участники, собравшие наибольшее количество мусора получили ценные призы от партнеров мероприятия. Также был разыгран среди всех участников главный приз - велосипед

Напомним, что РЕДПОСТ ранее анонсировал данную акцию.

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