20.07.2021 18:56 Валерия Кононова

Спортивные площадки Харькова: как харьковчане проводят свободное время (видео)

Наш корреспондент решила проверить проверить одну из зон отдыха в спальном районе Харькова на предмет того, по назначению ли используют горожане спортивные площадки.

В 2020 году Харьковский городской совет выделил средства на постройку новых спортивных площадок в Харькове. И уже в нынешнем году стали массово открываться детские площадки, с большим количеством детских качелей, игровых зон и спортивных тренажеров.

Среди горожан, кроме восхищения облагораживанием города, появилась масса вопросов о том, в приоритете ли такие изменения и кому это нужно. Местные жители стали жаловаться на шум детворы днем и нетрезвых компаний в ночное время суток.

Напомним, в прошлый вторник, 13 июля, через несколько дней после открытия, подростки на такой детской площадке на Северной Салтовке сломали балансир, повредили канаты, оторвали цепь на игровом комплексе.

В связи с этим, корреспондент РЕДПОСТ решила прогуляться к спортивным площадкам расположенным по адресу ул. Академика Павлова, 313В вечером, чтобы разузнать, как проводят время харьковчане и действительно ли детские игровые зоны и спортивные площадки являются источником проблем жителей близлежащих домов. Картина такова - девушки и юноши выходят на пробежку даже в десять вечера. Мужчины и женщины постарше занимаются спортом на уличных тренажерах, такая себе силовая зона, а подростки играют в футбол и волейбол.

В итоге мы не увидели алко-прогулок, дебоширства и вандализма. Активная молодежь в этот раз была главным украшением спортплощадки на Салтовке.

Зачем нам это нужно? Есть ли что-то в высшем приоритете? Все может быть. И все же вырастить здоровое, активное поколение - не менее важно. Согласны?