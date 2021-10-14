14.10.2021 10:48 Евгений Клочко

Город без окраин: В Харькове открывают зоны отдыха не только в центре, но и в отдаленных районах (фото)

Сделать город комфортным для каждого, сделать так, чтобы каждый житель района мог провести свой досуг. Именно такие задачи ставит перед собой Харьковской городской совет, и не просто ставит, а воплощает в жизнь.

Как сообщает РЕДПОСТ , Первая столица изо дня в день живет в ритме горожан, учитывая их требования, пожелания и тревоги. Характерной особенностью городской инфраструктуры является то, что каждый район содержит в себе определенный отпечаток ритма жизни местных жителей.

Скамьи в тени аллей, где можно отдохнуть, насладиться пейзажами или просто любимой книгой. Провести активный досуг, заняться спортом, достигая новых вершин. Все это возможно в каждом районе города. Но важно не просто создать места отдыха харьковчан, а сделать их безопасными и доступными для всех.

Открытый летом самый большой в Харькове урбан-парк, расположенный на улице Героев Труда, позволяет проводить фестивали, уличные спортивные соревнования и проверить силу своих мышц и спортивного духа. Локация придется по вкусу каждому, ведь на ней можно продемонстрировать свое умение в области паркура, воркаута, выполнить трюки на «BMX», от которых замирает сердце. Каждая зона урбан-парка позволяет окунуться с головой в спортивный мир.

Не забыли и про детей с особенными потребностями, для них создали уникальные качели. Стоит отметить, что не забыли и про безопасность отдыхающих и посетителей, ведь под каждой спортивной локацией смонтировано специальное резиновое покрытие, которое позволит минимизировать получение травм во время спортивного досуга.

По словами Игоря Терехова, в Харькове продолжат развивать инфраструктуру для уличных видов спорта. В следующем году возле Ледовой арены, в сквере Машиностроителей, планируется построить самый большой в Украине урбан-парк:

«Такой урбан-парк должен быть, и не один. Во многих районах Харькова уже есть локации, где можно позаниматься спортом, отдохнуть, покататься на велосипеде. Такие места будут построены в каждом районе».

Вернули первозданный вид и парку «Юность» в Холодногорском районе. В процессе реконструкции были созданы места для отдыха, релакса, спортивные комплексы с горками и качелями. Открытие локации стало настоящим праздником, не только для жителей района, но и для всех харьковчан. Не забыли и про старожила парка - каменную крепость, которая под влиянием времени была разрушена, а сейчас воссоздана в гораздо лучшем обличии. Останавливаться на достигнутом не собираются, ведь это была лишь первая очередь реконструкции данного парка.

Харьковский Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в представлении не нуждается. Он известен не только в городе, но и далеко за его пределами. Интернет то и дело пестрит восторженными отзывами о парке, а сколько было снято видео обзоров уж и не счесть. Центральный парк может смело соревноваться с лучшими европейскими парками.

За чистотой аллей и локаций каждый день наблюдают десятки работников. Каждый объект охраняется горожанином, а если кому-то и захотелось увековечить себя надписью в стиле «тут был», то тот непременно будет иметь дело с охраной парка.

Каждый найдет здесь развлечение по вкусу, скучно и грустно не будет никому. Ведь на территории парка работает множество аттракционов для любителей адреналина, отъявленных романтиков и маленьких харьковчан и гостей города.

В 2020 году на территории парка Горького была создана первая в Харькове инклюзивная детская площадка. В процессе ее создания было предусмотрено все до мелочей. Благодаря такой площадке дети с особенными потребностями могут с комфортом проводить свой досуг. По всей ее территории расположено специальное резиновое покрытие, которое поможет избежать знакомства ребенка с содранными коленками и зеленкой. Повсюду имеются поручни и дополнительные элементы,предусмотренные для безопасности ребенка.

Красочные игровые сооружения были доставлены в Харьков из Франции, они и дополняют колорит игровой зоны. На инклюзивной площадке есть и качели для детей-колясочников. Для соблюдения всех правил и норм установки было проведено множество совещаний с экспертами и громадой.

«В процессе строительства этого комплекса мы консультировалась с харьковскими общественными организациями, которые объединяют детей-колясочников, «солнечных» детей или с заболеванием ДЦП. Поэтому площадка была разработана с максимальным учетом их особенностей, чтобы им было здесь комфортно», - резюмировал пресс-секретарь КП «Центральный парк культуры и отдыха имени Горького» Андрей Кравченко.

Не смотря на огромное количество зон отдыха, Харьков не планирует останавливаться на достигнутом. Город вместе со своими жителями готов открывать новые горизонты и в очередной раз доказывать, что Харьков - город без окраин.

Напомним, по улице Плехановской, 77, возле Харьковского городского культурного центра (дворца культуры «Металлист») открыли фэнтези-парк