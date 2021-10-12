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12.10.2021  13:00   Василий Голосный

Фантастическое открытие в Харькове: Fantasy park (фото)

Не иначе как фантастическим и не назовёшь парк, который открыли на днях по ул. Плехановской, 77, возле Харьковского городского культурного центра (дворца культуры «Металлист»).

Fantasy park в Харькове

Этот парк - пример того, как можно изменять город с осторожным отношением к его ландшафтам и природе, отметил руководитель города Игорь Терехов. 
 
По задумке в вечернее время парк преображается с помощью магического света и проекционных технологий.  И каждая зона – это отдельное световое шоу.
 
Новый парк - это реконструированный сквер, который пережил своё второе рождение. 
 
Сегодня он имеет не просто современный вид, но и специальную фэнтези-зону и она действительно фантастическая.
 
Парки Харькова известны во всей Украине. Но город в своём развитие не стоит на месте. Благоустроенные зоны отдыха открываются и на окраинах города. Ведь стратегия Харькова предусматривает их создание не только в центральной части города, но и в каждом районе развитой инфраструктуры для комфортного проживания харьковчан. 
 
Справка. Фэнтези парк - совершенно новая концепция, первый в Украине парк-выставка под открытым небом. Это креативное пространство даст уникальную возможность реализовать самые смелые и необычные проекты. Это место, где талантливые молодые скульпторы, дизайнеры, художники по свету, архитекторы, музыканты и артисты смогут проявить любую творческую фантазию. 
 
Фэнтези-парк работает ежедневно с 10 до 23 часов. 
 
Напомним, 10 октября на улице Родниковой, 9 на Северной Салтовке открыли новую локацию для детей разных возрастных категорий, а в парке Победы на Салтовке появилась детская игровая площадка.

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Тэги:  харьков, fantasy park
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