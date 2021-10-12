12.10.2021 13:20 Лера Кононова

Кино на английском в Харькове: сеть кинотеатров Multiplex запустила проект «Киноклассика»

С 14 октября в сети Multiplex будут демонстрироваться признанные классикой фильмы на английском языке с украинскими субтитрами

Как пишет РЕДПОСТ, «Киноклассика» - это проект от Multiplex, подразумевающий под собой показы лучших европейских кинофильмов второй половины XX века. И хотя в самой Европе эти картины не являются самыми популярными, уступая место америанскому кинематографу, они крайне ценятся критиками и считаются академическими, такой себе целью и примером для будущих творцов кинематографической сферы.



В рамках «Киноклассики» состоится показ ряда фильмов на английском языке с украинскими субтитрами. Начнется показ 14 октября с фильмом Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Эта картина будет радовать Харьковчан в кинотеатрах ТРЦ «Дафи» и ТРЦ «Никольский» с 14 по 17 октября в 17:00.



Следующей картиной вероятно станет фильм Микеланджело Антониони «Фотоувеличение», однако расписание кинопоказа появится на сайте лишь за пару дней до старта, ведь каждый месяц в рамках «Киноклассики» на экранах Multiplex будет появляться новая кинолента.

Напомним, С 23 октября в художественном музее для посетителей откроется выставка графики «Альбрехт Дюрер: мистическое и реальное». Будет представлено 67 произведений Альбрехта Дюрера. Посетители музея смогут увидеть произведения как из раннего творчества художника (такие, как уникальные резцовые гравюры «Прогулка», «Четыре ведьмы»), так и работы более позднего периода, а еще листы из серий «Жизнь Марии», «Апокалипсис» и «Малые Страсти».