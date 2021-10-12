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12.10.2021  13:35   Виталий Хиневич

Харьковские больницы обеспечили дополнительными кислородными концентраторами

Аппараты установили в городских больницах №№8 и 18.

Харьковские больницы готовы к пандемии
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. 
 
Отмечается, что 50 кислородных концентраторов дополнительно установили в медицинском учреждении №18, сегодня в эту же больницу доставят еще 27. Кроме этого, 145 концентраторов поступило в больницу №8. 
 
Стоит учесть, что больница №8 впервые лечит больных на COVID-19. Централизованный кислород поступал только для пациентов инфарктной реанимации.  Согласно новым требованием, кислород планируют провести в отделение, где на излечении находятся больные коронавирусной инфекцией.
 
«Мы используем все ресурсы, чтобы усилить возможности недавно открытых отделений больниц», - подчеркнула вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан.
 
Также сообщается, что в городских больницах имеется свыше 1,5 тысяч мест для больных коронавирусом, которые обеспечены более 600 точками централизованной подачи кислорода и примерно 1 тысяча кислородных концентраторов. Загруженность харьковских больниц составляет 73,6%.
 
С учетом всех городских медицинских учреждений и больниц областного подчинения, развернуто более 3 тысяч мест для больных коронавирусом. 
 
Напомним, 420 койко-мест для больных коронавирусом будет располагаться в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  харьков, больницы, коронавирус
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