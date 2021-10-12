12.10.2021 13:35 Виталий Хиневич

Харьковские больницы обеспечили дополнительными кислородными концентраторами

Аппараты установили в городских больницах №№8 и 18.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что 50 кислородных концентраторов дополнительно установили в медицинском учреждении №18, сегодня в эту же больницу доставят еще 27. Кроме этого, 145 концентраторов поступило в больницу №8.

Стоит учесть, что больница №8 впервые лечит больных на COVID-19. Централизованный кислород поступал только для пациентов инфарктной реанимации. Согласно новым требованием, кислород планируют провести в отделение, где на излечении находятся больные коронавирусной инфекцией.

«Мы используем все ресурсы, чтобы усилить возможности недавно открытых отделений больниц», - подчеркнула вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан.

Также сообщается, что в городских больницах имеется свыше 1,5 тысяч мест для больных коронавирусом, которые обеспечены более 600 точками централизованной подачи кислорода и примерно 1 тысяча кислородных концентраторов. Загруженность харьковских больниц составляет 73,6%.

С учетом всех городских медицинских учреждений и больниц областного подчинения, развернуто более 3 тысяч мест для больных коронавирусом.

Напомним, 420 койко-мест для больных коронавирусом будет располагаться в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17.