12.10.2021 14:00 Валерия Кононова

Международная выставка собак CLUB№1FEST пройдет в Харькове

Международная выставка собак в Харькове – это возможность полюбоваться породистыми питомцами, а также каждому найти разнообразные развлечения по душе.

Как сообщает РЕДПОСТ , сама выставка пройдет на выходных, 16 и 17 октября, на арт-заводе «Механика» с 10 до 18:00. В программе мероприятия предусмотрена не только сама выставка, но и ярмарка для животных, фуд-зона, бары, различные шоу, которые рассчитаны и на детей, и на взрослых, так что мероприятие можно посетить всей семьей, и никто не будет скучать.

По словам организаторов, самые активные участники интерактивной части мероприятия получат призы и подарки.

Где: арт-завод «Механика» (Плехановская, 126).

Когда: 16 и 17 октября с 10:00 до 18:00.

Вход на выставку бесплатный для всех желающих.