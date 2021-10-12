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12.10.2021  14:00   Валерия Кононова

Международная выставка собак CLUB№1FEST пройдет в Харькове

Международная выставка собак в Харькове – это возможность полюбоваться породистыми питомцами, а также каждому найти разнообразные развлечения по душе.

Выставка собак CLUB№1FEST в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, сама выставка пройдет на выходных, 16 и 17 октября, на арт-заводе «Механика» с 10 до 18:00. В программе мероприятия предусмотрена не только сама выставка, но и ярмарка для животных, фуд-зона, бары, различные шоу, которые рассчитаны и на детей, и на взрослых, так что мероприятие можно посетить всей семьей, и никто не будет скучать. 
 
По словам организаторов, самые активные участники интерактивной части мероприятия получат призы и подарки. 
 
Где: арт-завод «Механика» (Плехановская, 126).
 
Когда: 16 и 17 октября с 10:00 до 18:00.
 
Вход на выставку бесплатный для всех желающих.
 
Напомним,  9 октября в ТРЦ "Французский бульвар" состоялась выставка-пристройство кошек.
 
Тэги:  харьков, выставка собак
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