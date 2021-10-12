Международная выставка собак CLUB№1FEST пройдет в Харькове

Международная выставка собак в Харькове – это возможность полюбоваться породистыми питомцами, а также каждому найти разнообразные развлечения по душе.
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Совет звезд: ничего серьезного на этот день не планируйте. Старайтесь больше радоваться приятным мелочам, но не налегайте на сладкое.
Сегодня будет облачно, но тепло. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Ежегодно 12 октября отмечается Всемирный день борьбы с артритом, который проводится с 1996 года.
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