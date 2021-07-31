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31.07.2021  17:21   

В Летопарке проходит юбилейная выставка собак (видео, фото)

В выставке принимают участие около ста пород собак.


// РЕДПОСТ

В Харькове проходит 10-я юбилейная выставка собак «Кубок памяти Геннадия Кернеса» под патронатом и. о. Харьковского городского головы Игоря Терехова, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

В этом году фестивальный городок разместился на территории Летопарка. Выставка будет проходить на протяжении двух дней. В субботу четвероногие конкурсанты поборятся за международные призы и звания, в воскресенье – за национальные.

Каждый выставочный день будут представлены около 100 разных пород собак. Представлены самые разные породы, от самых малочисленных, как китайский чунцин (он представлен в одном экземпляре), до лабрадора ретривера, немецких овчарок, ризеншнауцеров, биглей и других, рассказали организаторы выставки.

Самой лучшей собаке возрастом от 15 месяцев достанется главный Кубок выставки.

Заглянуть в выставочный городок может каждый желающий. Вход для всех свободный, отметили в оргкомитете.

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Тэги:  выставка собак, харьков
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