В Летопарке проходит юбилейная выставка собак (видео, фото)

В выставке принимают участие около ста пород собак.
В Харькове проходит 10-я юбилейная выставка собак «Кубок памяти Геннадия Кернеса» под патронатом и. о. Харьковского городского головы Игоря Терехова, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
В этом году фестивальный городок разместился на территории Летопарка. Выставка будет проходить на протяжении двух дней. В субботу четвероногие конкурсанты поборятся за международные призы и звания, в воскресенье – за национальные.
Каждый выставочный день будут представлены около 100 разных пород собак. Представлены самые разные породы, от самых малочисленных, как китайский чунцин (он представлен в одном экземпляре), до лабрадора ретривера, немецких овчарок, ризеншнауцеров, биглей и других, рассказали организаторы выставки.
Самой лучшей собаке возрастом от 15 месяцев достанется главный Кубок выставки.
Заглянуть в выставочный городок может каждый желающий. Вход для всех свободный, отметили в оргкомитете.
Звезды советуют не задевать чужих чувств и интересов – это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
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