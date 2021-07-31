Полицейские по крышам гнались за неадекватом, сбежавшим от скорой (видео)

Буйный гражданин отбивался от правоохранителей палками.
Днем 31 июля патрульные помогли медикам скорой госпитализировать психически неадекватного пациента, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Сегодня днем на линию 102 поступил вызов от специализированной бригады скорой медицинской помощи. Врач сообщил, что им необходимо доставить в больницу мужчину с явным психическим расстройством, который ведет себя агрессивно и может навредить себе и окружающим. Также врачи установили, что гражданин состоит на учете в областном клиническом психиатрическом диспансере.
Прибыв на вызов на улицу Ушакова, патрульные увидели мужчину, который стоял на крыше дома и держал в руках неизвестные предметы.
С разрешения хозяйки домовладения, инспекторы поднялись на крышу дома, чтобы поговорить и успокоить мужчину. В ответ тот начал наносить удары похожими на палки предметами. Отбиваясь от агрессивного пациента, один полицейский оступился и упал с крыши.
В итоге инспекторам удалось задержать мужчину и передать его медикам для дальнейшей госпитализации.
В результате неправомерных действий гражданина двое полицейских получили травмы.
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