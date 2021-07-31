31.07.2021 18:16 Евгений Клочко

"У меня астма!": скандал в самолете едва не сорвал отпуск харьковчан

Задержка рейса Харьков-Анталия авиакомпании Международные украинские авиалинии составила около 30 минут.

О ситуации в самолете, который 30 июля в 5:00 готовился к вылету в курортный турецкий город Анталия РЕДПОСТ узнал от очевидцев, опубликовавших кадры конфликта. Пассажиры изначально возмущались, что харьковчанка неправильно надела защитную маску в салоне самолета.

Нашим журналистам удалось пообщаться с Ксенией Зленко, которая стала героиней скандала и возмутительницей спокойствия пассажиров авиарейса.

Ксения уверяет, что болеет астмой и не может подолгу находиться в защитной маске. По ее словам, она предполагает, что всё началось с того, что она дерзко ответила борт-проводнику о его настойчивом указании надеть маску правильно, которая висела у нее на ухе.

" Ни одного ругательного или хамского грубого слова я никому (ни экипажу, ни пассажирам) не сказала. Правда, разговаривала я на повышенных тонах и эмоционально", - отметила Ксения Зленко.

Она также отметила, что ее ПЦР-тест показал негативный результат и она посчитала, что может находиться в салоне самолета без маски.

"...я не отрицала категорическое наличие маски на своём лице. Просто мне нужно было пространство для воздуха", - утверждает Ксения.

Она отметила, что во время посадки в салоне у многих маски были одеты на подбородке, дети входили вообще мез масок. Она не понимает, почему все внимание пассажиров и персонала было приковано именно к ее персоне.

На видео, которое опубликовал один из харьковских телеграм-каналов, в салоне самолета пассажиры и стюарт уговаривают женщину пойти в экипажу самолета и извиниться за ее поведение. И лишь только после принесенных извинений, командир экипажа принял решение поднять судно в воздух.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, куда украинцы могут путешествовать без вакцинации.