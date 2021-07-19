Главная Новости Харькова Культура и Туризм Куда украинцы могут путешествовать без вакцинации
19.07.2021  20:03   

Куда украинцы могут путешествовать без вакцинации

Четыре страны уже признали украинский паспорт вакцинации. Между тем ряд европейских государств уже готовы принимать туристов без ограничений.

 
В мире начинают признавать украинские паспорта вакцинации. Уже четыре страны Европы согласились принимать туристов с ковид-сертификатом. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Правительства Дениса Шмыгаля. Путешествующим с этим документом не нужно будет сдавать тесты на коронавирус и проходить карантин.
 
"Мы ведем системную работу в направлении системного признание украинских ковид сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру. Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты", - заявил Денис Шмыгаль.
 
Между тем Германия разрешила въезд невакцинированным туристам из Украины. Они могут посещать страну без уважительной причины для путешествия и без документов об иммунизации.
 
Все лица, путешествующие в Германию воздушным транспортом, до начала поездки должны предоставить один из документов:
 
  • отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета;
  • справка о вакцинации;
  • справка, подтверждающая выздоровление после Covid-19.
 
Также невакцинированных украинцев будет принимать Дания и Хорватия. Путешественники могут предоставлять результаты ПЦР-тестов, теста на антиген или справку о выздоровлении от коронавируса.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, правительство Греции разрешило въезд украинцам с туристической целью.
 
Тэги:  путешествие, covid-19
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.04 Общество Путешествия не выходя из дома: на «Интер» возвращается проект «Україна вражає» 28.07 Общество Харьковский путешественник вернулся с кругосветки с национальным достижением 26.12 Общество Загадки Харькова: локации, которых нет в путеводителях
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 