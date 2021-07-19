19.07.2021 20:03

Куда украинцы могут путешествовать без вакцинации

Четыре страны уже признали украинский паспорт вакцинации. Между тем ряд европейских государств уже готовы принимать туристов без ограничений.

В мире начинают признавать украинские паспорта вакцинации. Уже четыре страны Европы согласились принимать туристов с ковид-сертификатом. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Правительства Дениса Шмыгаля. Путешествующим с этим документом не нужно будет сдавать тесты на коронавирус и проходить карантин.

"Мы ведем системную работу в направлении системного признание украинских ковид сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру. Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты", - заявил Денис Шмыгаль.

Между тем Германия разрешила въезд невакцинированным туристам из Украины. Они могут посещать страну без уважительной причины для путешествия и без документов об иммунизации.

Все лица, путешествующие в Германию воздушным транспортом, до начала поездки должны предоставить один из документов:

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета;

справка о вакцинации;

справка, подтверждающая выздоровление после Covid-19.

Также невакцинированных украинцев будет принимать Дания и Хорватия. Путешественники могут предоставлять результаты ПЦР-тестов, теста на антиген или справку о выздоровлении от коронавируса.