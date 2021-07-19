Когда в Харьков придет спасительная прохлада. Прогноз синоптиков

Период изнурительной жары подходит к концу, говорят харьковские синоптики. Но предупреждают, ещё нужно потерпеть еще 2 дня.
На столбиках термометров во вторник по области ещё будет +30-35, а в среду 27-32°, сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Однако, в связи с прохождением грозового фронта, начинается трёхдневный марафон осадков, это будут кратковременные дожди, в сопровождение гроз, местами с градом и шквальным ветром с порывами 15-20 м/с.
Правда все эти осадки распределятся по области неравномерно, т.е. будут локальными. А вот поступление свежей воздушной массы со Скандинавского полуострова в это время, приведет к снижению ночной и дневной температуры до комфортных значений. Уже 21 июля днём синоптики обещают +21-26.
В пятницу, согласно их прогноза, дожди уйдут, а вот прохлада останется. До конца недели днём всего +22-27°, а днём и того меньше 11-16 выше нуля.
Ранее РЕДПОСТ сообщал, как не получить солнечный удар и ожоги под палящим солнцем.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня, и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.
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