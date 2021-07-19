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19.07.2021  18:46   

Когда в Харьков придет спасительная прохлада. Прогноз синоптиков

Период изнурительной жары подходит к концу, говорят харьковские синоптики. Но предупреждают, ещё нужно потерпеть еще 2 дня.

Синоптики рассказали, когда в Харьков придет спасительная прохлада

На столбиках термометров во вторник по области ещё будет +30-35, а в среду 27-32°, сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Однако, в связи с прохождением грозового фронта, начинается трёхдневный марафон осадков, это будут кратковременные дожди, в сопровождение гроз, местами с градом и шквальным ветром с порывами 15-20 м/с.

Правда все эти осадки распределятся по области неравномерно, т.е. будут локальными. А вот поступление свежей воздушной массы со Скандинавского полуострова в это время, приведет к снижению ночной и дневной температуры до комфортных значений. Уже 21 июля днём синоптики обещают +21-26.

В пятницу, согласно их прогноза, дожди уйдут, а вот прохлада останется. До конца недели днём всего +22-27°, а днём и того меньше 11-16 выше нуля.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, как не получить солнечный удар и ожоги под палящим солнцем.

Тэги:  харьков, погода, синоптики
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