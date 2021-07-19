Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 20 июля

Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня, и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера.
В Украине жара отступает, но Харькову придется подождать похолодания еще пару дней. Пока же зной, днем местами град и шквалы, 15-20 м/с, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+29°C (ощущается как +25°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Днем малооблачно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +33°...+35°C (ощущается как +36°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 17%. Температура воздуха +31°...+27°C (ощущается как +34°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеозависимым людям не о чем беспокоиться. Ведь 20 июля будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.
Народные приметы. В народе этот день назывался Сеногнойка, поскольку начиналось время затяжных дождей, что, в свою очередь, портило сено.
Если сегодня начнется дождь, то он будет идти еще 7 недель.
Каково 20 июля, таков будет и ноябрь.
Считалось что дубовые веники, изготовленные в этот день, обладают особой целительной силой. Если нет возможности сходить в баню – можно просто посидеть в этот день под дубом и силы восстановятся.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня, и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.
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