19.07.2021 17:59 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 20 июля

Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня, и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера.

В Украине жара отступает, но Харькову придется подождать похолодания еще пару дней. Пока же зной, днем местами град и шквалы, 15-20 м/с, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +22°...+29°C (ощущается как +25°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +33°...+35°C (ощущается как +36°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 17%. Температура воздуха +31°...+27°C (ощущается как +34°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 44%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Метеозависимым людям не о чем беспокоиться. Ведь 20 июля будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. В народе этот день назывался Сеногнойка, поскольку начиналось время затяжных дождей, что, в свою очередь, портило сено.



Если сегодня начнется дождь, то он будет идти еще 7 недель.



Каково 20 июля, таков будет и ноябрь.



Считалось что дубовые веники, изготовленные в этот день, обладают особой целительной силой. Если нет возможности сходить в баню – можно просто посидеть в этот день под дубом и силы восстановятся.