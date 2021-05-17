Правительство Греции пересмотрит данное решение уже 24 мая.
Правительство Греции разрешило въезд иностранцам с туристической целью. Об этом РЕДПОСТ стало известно из текста решения правительства Греции.
«Запрет в на въезд в Греческую Республику не распространяется на постоянных жителей следующих стран: Австралия, Северная Македония, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство, Израиль, Канада, Беларусь, Бахрейн, Новая Зеландия, Южная Корея, Катар, Кувейт, Украина, Руанда, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Таиланд, которые въезжают в страну любым способом или любыми средствами, при условии, что въезд в страну не ограничен отдельными положениями решения.» - сообщается в тексте решения.
Условия въезда в Грецию следующие:
Перед прибытием в страну необходимо также заполнить специальную электронную форму.
Решение правительства действительно до 24 мая, после список стран может быть пересмотрен.
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