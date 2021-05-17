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17.05.2021  12:50   

Пожар в Харькове уничтожил хлам, снесенный в квартиру в многоэтажке

Пожарные спасли мужчину из 16-этажки на Алексеевке.


// ГУ ГСЧС

 

Утром 17 мая спасателей вызвали на тушение пожара в шестнадцатиэтажном жилом доме по проспекту Победы, 71Б, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС.

Оказалось, в комнате горел разный хлам и домашние вещи на площади около 2 кв.м.

На его тушение прибыли два оперативных отделения Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах и отделение на автолестнице.

Во время тушения пожара спасатели вынесли на свежий воздух 53-летнего владельца квартиры. Медики оказали ему помощь на месте, от дальнейшей госпитализации мужчина отказался.

Через час пожар был полностью потушен. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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