17.05.2021 12:50

Пожар в Харькове уничтожил хлам, снесенный в квартиру в многоэтажке

Пожарные спасли мужчину из 16-этажки на Алексеевке.



// ГУ ГСЧС

Утром 17 мая спасателей вызвали на тушение пожара в шестнадцатиэтажном жилом доме по проспекту Победы, 71Б, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС.



Оказалось, в комнате горел разный хлам и домашние вещи на площади около 2 кв.м.

На его тушение прибыли два оперативных отделения Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах и отделение на автолестнице.

Во время тушения пожара спасатели вынесли на свежий воздух 53-летнего владельца квартиры. Медики оказали ему помощь на месте, от дальнейшей госпитализации мужчина отказался.



Через час пожар был полностью потушен. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.