Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове марокканец дерзко ограбил мужчину (ФОТО)
17.05.2021  12:38   

В Харькове марокканец дерзко ограбил мужчину (ФОТО)

Правонарушителем оказался 32-летний гражданин африканского государства.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

По словам правоохранителей, 14 мая к ним обратился 49-летний харьковчанин. Он сообщил, что неизвестный на улице выхватил из рук его мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудникам уголовного розыска отдела полиции №2 Харьковского райуправления милиции №1 в течение суток удалось установили личность злоумышленника. Им оказался 32-летний гражданин Марокко.

В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос о сообщение иностранцу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет лишения свободы.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что пятеро подданных Королевства Марокко похитили своего 21-летнего соотечественника и пытали его, выбивая несуществующий долг.

Тэги:  ограбление, харьков
 
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