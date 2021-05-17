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17.05.2021  13:15   

В Харькове на центральной площади создали карту умерших от СПИДа харьковчан

Акция посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.

В центре Харькова проходит акция приуроченная ко Дню памяти умерших от спида. Об этом сообщают корреспонденты РЕДПОСТ с места события.

Организаторы создают карту умерших от СПИДа харьковчан. Каждого символично отмечают красной лентой.

Также на акции каждый желающий имеет возможность сделать экспресс-тест на ВИЧ.

Справка. По инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в третье воскресенье мая проходит Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. Впервые его отметили в 1983 году, его символом стала красная лента. Только за минувший год в Украине умерло от СПИДА 2500 человек, за последние четыре года – 301 харьковчанин. Все они символично отмечены на инсталляции красными лентами.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Харькове скончался главврач Центра СПИДа Александр Черкасов.

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Тэги:  спид, карта, харьков
 
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