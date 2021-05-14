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14.05.2021  21:05   

В Харькове скончался главврач Центра СПИДа Александр Черкасов

В Харькове умер главный врач Центра борьбы и профилактики СПИДа Александр Петрович Черкасов.


В Харькове скончался главврач Центра СПИДа Александр Черкасов
Как сообщают соцсети, сегодня не стало главного врача Центра борьбы и профилактики СПИДа Александра Черкасова. 
 
За свою многолетнюю деятельность Александр Петрович помог очень многим людям в городе.
 
В понедельник состоятся похороны. 
 
Светлая память
Тэги:  смерть, александр черкасов, харьков
 
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