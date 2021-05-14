14.05.2021 19:19

Спорт на выходных: куда стоит сходить в Харькове

Уик-энд в Харькове насыщен спортивными событиями.

Спортивный уик-энд 15-16 мая в Первой столице насыщен спортивными событиями.

Начнем с противстояния в игре "Не ленись, двигайся".

Утром в субботу ( 9:00, полигон МВД ул. Фронтовая, 3) пройдет военно-спортивное противостояние, в ходе которого участники успеют и из пневматики пострелять, и пометать гранаты и обучиться оказанию первой медпомощи.

Если вы предпочитаете регби, в то же утро, но в 10:00 стоит побывать на на стадионе "Динамо" (ул. Динамовская, 3), на котором схлестнутся в поединке Суперлиги первенства Украины между командами "Легион XIII" и "Carpathian trinity".

Интересным обещает быть и субботний вечерний (17:00) матч между "Металлом" и "Балканами" (Заря).

В воскресенье 16 мая с утра все желающие смогут поучаствовать или понаблюдать за Харьковским полумарафонам.

В полдень в онлайн-режиме можно будет понаблюдать за тансляцией матча "Жилстрой"-1 -ФК "Ладомир". Игра состоится во Владимир-Волынском.

В 16:00 возле ТРЦ "Французский бульвар" пройдет открытие летнего сезона "Street Workout 2021".

В 18:00 на ОСК "Металлист" состоится матч 26-го тура чемпионата Первой лиги, в котором "Металлист 1925" сыграет с "Вересом" из Ровно.