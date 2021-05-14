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14.05.2021  18:59   

В Харькове будут учить на помощника депутата (ФОТО)

В Харькове представили проект направленный на развитие ответственного лидерства.

Новый проект Молодежного совета презетовали в Харькове. 
 
Дело в том, что в Первой столице выявилась нехватка помощников для недавно избранных депутатов. 
 
Задачу решения этого вопроса ставит перед собой представленный сегодня, 14 мая 2021 года, проект «Leader of change» («Лидер перемен»). 
 
Мероприятие прошло в инновационном парке «Unit.City». 
 
Как сообщил председатель Молодежного совета при Харьковском городском голове Дмитрий Давидьянц, проект создавался под конкретный запрос. В нем участвуют студенты 2-4 курсов разных вузов. 
 
Учить молодежь будут три недели. 
 
Он предполагает подготовку п темам: «Демократия и власть» «Политическая грамотность», «Помощник депутата и его инструменты». В ходе подготовки пройдут семинары, панельные дискуссии с представителями органов местного самоуправления, а также симуляционные игры, направленные на формирование соответствующих качеств для будущих помощников депутата и госслужащих. 
 
В проекте принимают участие 40 студентво, котрые зхатем пройдет практику у депутатов горсовета. Но если будет запрос, говорят организаторы, то в сентябре может стартовать второй сезон проекта - по подготовке помощников для депутатов Харьковского областного совета.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  помощник депутата, подготовка, харьков, нехватка, leader of change, лидер перемен
 
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