После длительного периода низких температур, в Харьков наконец пришла полноценная весна.
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)
В наступающие выходные и всю последующую неделю дневная температура практически не будет опускаться ниже отметки в двадцать градусов тепла. Так что харьковчане и гости города смогут насладиться буйным цветением как культурных, так и дикорастущих растений.
Напомним, в воскресенье в Харькове пройдет полумарафон, а от улицы Евгения Котляра в этот день стоит держаться подальше, поскольку там будет производиться снос элеватора.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Грозы, местами град. Днем местами шквал, 15-20 м/с.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
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