14.05.2021 23:07

В Харьков пришел настоящий теплый май (ФОТО)

После длительного периода низких температур, в Харьков наконец пришла полноценная весна.



Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)



В наступающие выходные и всю последующую неделю дневная температура практически не будет опускаться ниже отметки в двадцать градусов тепла. Так что харьковчане и гости города смогут насладиться буйным цветением как культурных, так и дикорастущих растений.

Напомним, в воскресенье в Харькове пройдет полумарафон, а от улицы Евгения Котляра в этот день стоит держаться подальше, поскольку там будет производиться снос элеватора.