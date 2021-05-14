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14.05.2021  23:07   

В Харьков пришел настоящий теплый май (ФОТО)

После длительного периода низких температур, в Харьков наконец пришла полноценная весна.

Каштаны, трамвай, Харьков
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

В наступающие выходные и всю последующую неделю дневная температура практически не будет опускаться ниже отметки в двадцать градусов тепла. Так что харьковчане и гости города смогут насладиться буйным цветением как культурных, так и дикорастущих растений.

Напомним, в воскресенье в Харькове пройдет полумарафон, а от улицы Евгения Котляра в этот день стоит держаться подальше, поскольку там будет производиться снос элеватора.

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Тэги:  харьков, весна, холодный май, потепление, пейзаж, городские цветы
 
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