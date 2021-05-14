14.05.2021 14:36

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных

В выходные синоптики обещают до 30 градусов тепла и преимущественно солнечную погоду.

В субботу, 15 мая, утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится, и ясная погода продержится до позднего вечера. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +11°...+13°С, днем +23°...+25°С (температура комфорта +23°С).



В воскресенье, 16 мая, весь день будет держаться преимущественно ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10°...+15°С, днем +25°...+30°С (температура комфорта +27°С).



Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера усппокоилась. Эксперты прогнозируют благоприятную космическую погоду.