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14.05.2021  14:36   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных

В выходные синоптики обещают до 30 градусов тепла и преимущественно солнечную погоду.

пейзаж харьков

В субботу, 15 мая, утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится, и ясная погода продержится до позднего вечера. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +11°...+13°С, днем +23°...+25°С (температура комфорта +23°С).

В воскресенье, 16 мая, весь день будет держаться преимущественно ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10°...+15°С, днем +25°...+30°С (температура комфорта +27°С).

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера усппокоилась. Эксперты прогнозируют благоприятную космическую погоду.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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